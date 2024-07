Po petkovem neurju so cesto proti slapu Rinka delno že odprli, tamkajšnja županja Katarina Prelesnik pa je dejala, da bo cesta za peš dostop sanirana še ta teden. Priljubljena pohodna pot na Okrešelj je le zasilno sanirana, odgovorni pričakujejo, da bi jo lahko uredili do konca tedna. Tudi Frischaufov dom na Okrešlju je še vedno brez elektrike in je do nadaljnjega zaprt.