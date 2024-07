Skrbijo jih intervencijski in sanacijski stroški Dnevnik V Kokri, kjer je petkovo neurje zasulo deset hiš in prebivalce odrezalo od sveta, so še vedno brez vode in elektrike. Intervencijska dela potekajo po načrtih, ob tem pa na občini Preddvor opozarjajo na zavlačevanje države pri izplačilu denarja po...

Sorodno



































































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Benjamin Savšek

Tadej Pogačar

Matjaž Han