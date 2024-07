Ministrica Mateja Čalušić: »V Sloveniji imamo vzpostavljen dober sistem gašenja požarov« Vlada RS Ministrica Mateja Čalušić, si je s predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) in županom občine Komen Erikom Modicem ogledala pogorišče na območju hriba Trstelj, kjer je v četrtek, 18. julija zagorelo. Ogledali so si začetno požarišče in točke, kamor se je požar razširil. Obisk je poudaril resnost situacije, saj si gozd še ni opomogel od uničujočega požara izpred dveh let.

