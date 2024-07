Za vzpostavitev protipožarne infrastrukture, predvsem na Krasu, bo treba poenostaviti pridobivanje soglasij lastnikov zaraščenih zemljišč, so danes na pogorišču pri Škrbini dejali pristojna ministrica Mateja Čalušić, predstavniki zavoda za gozdove in občine Komen. Na Trstelju je sicer davi znova zagorelo, a so ogenj hitro pogasili.