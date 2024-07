Namerno divjali mimo radarjev, saj so mislili, da jih v EU ne morejo kaznovati Svet 24 Štirje mladi Britanci so s svojimi športnimi avtomobili več dni divjali po Gradiščanskem v Avstriji. Prepričani so bili, da jih kazni ne morejo doleteti, saj Velika Britanija ni več članica Evropske unije.



