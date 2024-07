Kdaj in zakaj so nastale znamenite Michelinove zvezdice? Svet 24 S Francijo je povezana tudi vrhunska kulinarika, uživanje v dobri jedači in pijači, dolgih kosilih in večerjah, ki jo ponazarja besedna zveza 'joie de vivre' kot izraz vedrega uživanja v življenju. Zato ni slučajno, da se je iz Francije po vsem svetu razširil sistem ocenjevanja kulinarične odličnosti restavracij z Michelinovimi zvezdicami.



