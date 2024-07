Piše: Moja Dolenjska Z novomeške policijske uprave so sporočili, da so policisti ob koncu tedna obravnavali 404 tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Od tega so 23 migrantov prijeli v Beli krajini, 378 v Posavju, še 3 so prijeli pri tihotapljenju. V Adlešičih in Preloki (občina Črnomelj) so prijeli 20 nezakonitih migrantov, na Krasincu (občina Metlika) še 3. Prijeli so 22 državljanov Si ...