37-letnica kadila v lokalu in se nedostojno vedla, to je sledilo Lokalec.si Policisti PP Novo mesto so bili v noči na 20. 7. obveščeni o nedostojnem in motečem vedenju ženske na bencinskem servisu v Novem mestu. Kršiteljica naj bi kadila v gostinskem lokalu, se nedostojno vedla in žalila osebje. 37-letno kršiteljico, ki se je s kraja odpeljala z osebnim avtomobilom, so policisti izsledili na Levičnikovi cesti, so sporočili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so ji o ...

