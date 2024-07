Na splitskem letališču zaradi hekerskega napada zastal promet RTV Slovenija Na splitskem letališču je v ponedeljek okoli 19. 30 ure zvečer prišlo do tehničnih težav v informacijskem sistemu, ki so onemogočile sprejem in odpravo letal in potnikov. Stanje se je začelo normalizirati okoli 22. 30 zvečer.

