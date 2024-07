Na splitskem letališču po kibernetskem napadu promet otežen SiOL.net Letališče v Splitu je bilo v ponedeljek zvečer tarča hekerskega napada. Direktor letališča Lukša Novak je danes povedal, da si od takrat prizadevajo vzpostaviti delovanje informacijskega sistema, prešli pa so na star način dela in večjih zamud ni. Poudaril je, da je šlo za resen napad in da so prejeli zahteve hekerjev.

