Mesec: Upokojenci bodo v prihodnje s svojo pokojnino lahko živeli Lokalec.si Minister za delo Luka Mesec napoveduje sprejetje pokojninske reforme nekje do naslednjega poletja. V pogovoru za STA je dejal, da bodo pogajanja s socialnimi partnerji o besedilu pokojninskega zakona po spremenjeni časovnici potekala od septembra do konca februarja. Ministrstvo si želi, da bi upokojenci v prihodnje lahko živeli s svojo pokojnino. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake ...

Sorodno