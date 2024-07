Minister Mesec prisluhnil pobudam vodstva zdravilišča na Debelem rtiču Primorske novice Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec se je danes na Debelem rtiču seznanil z delovanjem Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije (RKS). S predsednico RKS Ano Žerjal, vodjo ustanove Lilijano Kozlovič in sodelavci je govoril o financiranju programov, tudi za starejše.

