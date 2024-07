Banke so od januarja do maja ustvarile 409,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 6,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Čiste obresti so se še naprej povečevale, medtem ko so neobrestni prihodki upadli. Precej se je povečalo oblikovanje neto oslabitev in rezervacij. V prvih petih mesecih letos se je dobiček bank pred davki povečal za 7,9 odstotka na 472,4 milijona evrov. Čiste obresti so s ...