Bančni sistem ostaja stabilen, dobički v sektorju rekordni Radio Ognjišče Banke v Sloveniji so v prvih petih mesecih letošnjega leta ustvarile 410 milijonov evrov čistega dobička, kar je 6,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Delovanje bančnega sistema ostaja stabilno, tveganja pa so bistveno manjša kot v času pandemije covida-19 in ob začetku vojne v Ukrajini.



