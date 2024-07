To naj bi bil motiv za strelski napad, v katerem je umrlo šest ljudi zurnal24.si Moškega, ki je v ponedeljek v Daruvarju na severovzhodu Hrvaške v strelskem pohodu v domu za starejše ubil šest ljudi, prav toliko pa jih je tudi ranil, so danes prepeljali v pripor v Bjelovarju, kjer ga čaka zaslišanje pred preiskovalnim sodnikom. V Daruvarju so zaradi napada za sredo razglasili dan žalovanja, poročajo hrvaški mediji.

