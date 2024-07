Morilcu iz Daruvarja grozi do 50 let zapora, mesto je zavito v črnino Dnevnik V slavonskem mestu so zastave na javnih zgradbah spuščene na pol droga, kulturne in zabavne prireditve pa odpovedane. Za napadalca so odredili 30-dnevni preiskovalni pripor, poročajo hrvaški mediji.

