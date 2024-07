Slovenec na dopustu povzročil hudo nesrečo, trije so poškodovani zurnal24.si V kraju Posedarje, ki je okoli 22 kilometrov oddaljeno od Zadra, je v ponedeljek popoldne slovenski državljan povzročil prometno nesrečo, je danes sporočila zadrska policija. Po njihovih podatkih je Slovenec odvzel prednost vozilu, v katerem so bili trije Norvežani. Vsi trije so bili v nesreči poškodovani, 51-letni voznik huje.

