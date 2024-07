Slovenec povzročil hujšo prometno nesrečo blizu Zadra Lokalec.si V kraju Posedarje, ki je okoli 22 kilometrov oddaljeno od Zadra, je v ponedeljek popoldne slovenski državljan povzročil prometno nesrečo, je danes sporočila zadrska policija. Po njihovih podatkih je Slovenec odvzel prednost vozilu, v katerem so bili trije Norvežani. Vsi trije so bili v nesreči poškodovani, 51-letni voznik huje. Kot so danes sporočili iz zadrske policijske uprave, se je nesreča zgo ...

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Primož Roglič

Luka Mesec

Branko Grims