Mladi ptujski plavalci na državnem prvenstvu v Mariboru Lokalec.si Maribor je minuli vikend gostil Letno moštveno in posamično prvenstvo Slovenije v kategoriji mlajših dečkov in dečkov 2024. Na njem so dobro nastopili mladi ptujski plavalci Plavalnega kluba Terme Ptuj in Športne društva Plavalna akademija Kurent. Pri slednji si je bronasto medaljo na 200 metrov prsno priplaval Nejc Vizjak, ki je dosegel čas 2:50,20. vir: PeTV

