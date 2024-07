Ana Gros in Benjamin Savšek zastavonoši na odprtju OI Primorske novice Kapetanka rokometne reprezentance Ana Gros in zlati olimpijski kanuist Benjamin Savšek bosta zastavonoši na petkovem odprtju olimpijskih iger v Parizu, so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Izbranca bosta 26. julija na paradi narodov na reki Seni vihtela slovensko zastavo in s tem predstavljala tudi 90-člansko ekipo športnikov.

