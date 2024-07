Uvodna tekma nogometnega turnirja na olimpijskih igrah v Parizu je postregla s pravo dramo in kaosom. Sprva se je zdelo, da se je tekma v Saint-Etiennu med Argentino in Marokom končala z neodločenim izidom 2:2, nato pa so po dveh urah čakanja zaradi vdora navijačev sodniki gol razveljavili, Maročani pa so prišli do senzacionalne zmage z 2:1 (1:0).



