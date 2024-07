Slovenske plavalke Neža Klančar, Janja Šegel, Katja Fain in Tjaša Pintar so na poletnih olimpijskih igrah v Parizu v kvalifikacijah v štafeti 4 x 100 metrov prosto s časom 3:41,29 zasedle 14. mesto in se niso prebile v veliki finale.



