Po avtomobilskem trku je moški s kitaro napadel voznika in njegovega sina RTV Slovenija V Vanganelu sta se v sredo na vozišču sprla 37-letnik z okolice Kopra in 51-letni Poljak. 37-letnik je trčil v vozilo 51-letnika in se odpeljal. Državljan Poljske je zapeljal za njim, zatem sta se oba ustavila in se sprla, koprčan ga je napadel s kitaro.

