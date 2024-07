V Vanganelu sta se v sredo na vozišču sprla 37-letnik z okolice Kopra in 51-letni Poljak. 37-letnik je trčil v vozilo 51-letnika in se odpeljal. Državljan Poljske je zapeljal za njim in ga prehitel, zatem sta se oba ustavila in se sprla. Koprčan se je po sporu z vozilom večkrat zaletel v vozilo Poljaka, napadel pa ga je tudi s kitaro.