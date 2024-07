Na Glavnem mostu se bodo 1. avgusta začela izvajati pomembna sanacijska dela, ki bodo trajala predvidoma do 19. avgusta. V tem času bo veljala popolna zapora mostu za ves motoriziran promet. Zaradi dogodkov, ki se bodo na Glavnem trgu in Glavnem mostu zvrstili po sanaciji, pa bo zapora mostu podaljšana do konca septembra. V sklopu sanacije bodo na Glavnem mostu (Starem mostu) izvedena popravila di ...