Glavni most v Mariboru od četrtka mesec dni zaprt za motorna vozila RTV Slovenija V četrtek bodo na Glavnem mostu v Mariboru začeli s sanacijskimi deli, ki bodo trajala predvidoma do 19. avgusta. Zaradi tedna mobilnosti pa bo zapora trajala do 22. septembra, so sporočili iz Mestne občine Maribor.

