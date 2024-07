Vesel bi si v Bruslju želel resorje, povezane s proračunom, administracijo in širitvijo EU Svet 24 Razgovori o pričakovanjih Slovenije glede resorja v Evropski komisiji so v teku, je danes za STA dejal Tomaž Vesel, ki ga je vlada potrdila kot kandidata za evropskega komisarja. Dodal je, da ima osebne preference glede komisarskega položaja, pri čemer je izpostavil področja proračuna, administracije, širitve in demokratične ureditve EU.



Več na Svet24.si

Sorodno