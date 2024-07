Po Pogačarju in Rogliču še brez Gabrove Demokracija Piše: Peter Jančič (Spletni časopis) Napoved, da v Parizu na olimpijskih igrah ne bo poškodovanega Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja z Urško Žigart, se bodo pa tam na veliko slikali Nataša Pirc Musar s svojim uradnim spremljevalcem Alešem Musarjem in Robert Golob s svojo spremljevalko Tino Gaber, se ni povsem uresničila. Iz vlade so narobe napovedali. Gabrova je ostala doma, čeprav je že bila na ...

Sorodno