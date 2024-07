Izraelski premier Benjamin Netanjahu je svojo turnejo po ZDA nadaljeval na posestvu Mar a Lago na Floridi, kjer ga je sprejel bivši predsednik ZDA Donald Trump. "Če zmagamo, bo enostavno. Vse se bo izšlo in zelo hitro. Če ne, lahko pride do velikih vojn na Bližnjem vzhodu in morda tretje svetovne vojne," je izraelskemu politiku dejal republikanski predsedniški kandidat.