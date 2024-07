Policisti včeraj na obomčju PU Maribor obravnavali številne primere nezakonitih prehodov Lokalec.si Včeraj je bilo več primerov nezakonitih prehodov meje v Republiko Slovenijo, ki so jih obravnavali različni policijski oddelki. V kraju Središče ob Dravi so policisti Policijske postaje Ormož ob 6. uri zjutraj prijeli dva tuja državljana, ki sta nezakonito vstopila v državo. Oba sta bila prepeljana v azilni dom. Popoldne, nekaj po 15. uri, so policisti Policijske postaje Gorišnica v kraju Mali Oki ...

