Dne 27. 7. 2024 je na območju Slovenske Bistrice prišlo do spora med sosedoma. Policisti so ugotovili, da je eden od sosedov grozil oškodovancu s poškodbo. Da bi zagotovili red in mir, so kršitelja pridržali. Policisti bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.