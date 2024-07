Subtropski anticiklon se je po delnem popuščanju v minulih dveh dneh, ko smo namerili rahlo nižje temperature, ponovno okrepil. Z današnjim dnem priteka od jugozahoda spet toplejši zrak. Povečal se bo odstotek relativne vlage, pri čemer bo danes in jutri zlasti v popoldanskih urah tudi toplotna obremenitev marsikje velika. Vroče bo in mestoma soparno. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 35 s ...