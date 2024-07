Vreme: čez vikend tudi do 34 stopinj, v nedeljo možne plohe in nevihte Dnevnik Po napovedi agencije za okolje bo danes pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Na primorskem še vedno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti.

Sorodno







































































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Benjamin Savšek

Tadej Pogačar

Matej Arčon

Nataša Pirc Musar