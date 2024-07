Na severu Malija po trditvah tuareških upornikov ubitih več vojakov in ruskih plačancev RTV Slovenija Tuareški uporniki so sporočili, da so ob meji z Alžirijo ubili več deset vladnih vojakov in ruskih najemniških vojakov, medtem ko Bamako trdi, da sta bila ubita dva vojaka in okoli 20 upornikov.

Sorodno