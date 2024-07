Tuareški uporniki naj bi ubili najmanj 20 ruskih plačancev SiOL.net Tuareški uporniki na severu Malija so danes sporočili, da so v večdnevnih spopadih blizu meje z Alžirijo ubili in ranili več deset malijskih vojakov in ruskih plačancev iz skupine Wagner. Malijska vojska je medtem poročala o dveh ubitih vojakih in desetih ranjenih.

Sorodno

Omenjeni Alžirija Najbolj brano Osebe dneva Darko Jorgić

Robert Golob

Janez Janša

Tadej Pogačar

Tim Gajser