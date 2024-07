Črna na Koroškem spet pod vodo, v Spodnjem Javorju plaz zasul domačina 24ur.com Nevihte potujejo od severozahoda države prek Gorenjske, Koroške in Štajerske proti vzhodu in jugovzhodu, je razvidno iz radarske slike padavin, ki jo objavlja Arso. Med drugim je močno neurje zajelo Črno na Koroškem, gasilci posredujejo na več lokacijah. V Spodnjem Javorju je plaz zasul domačina, ki so ga rešili domači gasilci. Reševalci so ga odpeljali v slovenjgraško bolnišnico. Po napovedih se...

