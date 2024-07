Nevihtna nedelja v nekaterih delih Slovenije, v Črni plaz zasul domačina Družina

Napovedi vremenoslovcev so se žal uresničile. Popoldne so se predvsem v severnem delu Slovenije pojavljale nevihte z nalivi, ki so ponekod sprožili plazove. V Spodnjem Javorju v Črni na Koroškem je plaz po navedbah krajanov do pasu zasul domačina, ki so ga rešili gasilci. Reševalci pa so ga poškodovanega odpeljali v slovenjgraško bolnišnico....

