Nadal po dveh urah in pol do poslastice z Đokovićem RTV Slovenija Rafael Nadal se je moral pošteno potruditi za zmago v uvodnem krogu olimpijskega turnirja. Na stadionu Philippa Chatrierja, kjer je 14-krat dvignil prestižni pokal za zmago na Rolandu Garrosu, je ugnal Martona Fucsovicsa s 6:1, 4:6 in 6:4.

