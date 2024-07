Dvoboj titanov z gladkim zmagovalcem! Đoković in Nadal sta se v Parizu udarila in … Ekipa Novak Đoković je na olimpijskem teniškem turnirju v drugem krogu s 6:1 in 6:4 ugnal svojega dolgoletnega rivala Rafaela Nadala.



Več na Ekipa24.si

Sorodno