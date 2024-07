Mediane za POP TV: Podpora volivcev se vse bolj zgoščuje okoli največje vladne in opozicijske stranke, Gibanja Svoboda in SDS topnews.si Podpora volivcev se vse bolj zgoščuje okoli največje vladne in opozicijske stranke, Gibanja Svoboda in SDS, kaže julijska anketa Mediane za POP TV. V vodstvu je še naprej SDS, ki je razliko do Gibanja Svoboda rahlo povečala. Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov je predsednica republike Nataša Pirc Musar. Če bi bile volitve to nedeljo, bi […]...

Sorodno