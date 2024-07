Merše opaža, da levim vladam podpora tradicionalno narašča v času dopustov, ko ta ne dela nič Radio Ognjišče Podpora volivcev se vse bolj zgoščuje okoli največje vladne in opozicijske stranke, Gibanja Svoboda in SDS, kaže julijska anketa Mediane za POP TV. Če bi bile volitve to nedeljo, bi SDS volilo 22,7 odstotka vprašanih. Gibanje Svoboda pa 18 odstotkov. Ostale stranke ostajajo na podobnih odstotkih kot v preteklosti. O rezultatih ankete smo se pogovarjali s političnim komentatorjem ...

