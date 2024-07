S helikopterjem pretekli konec tedna skupaj na varno prepeljali 21 ljudi in psa SiOL.net Letalska policijska enota je z dežurno ekipo gorske reševalne zveze za reševanje v gorah pretekli konec tedna posredovala v osmih primerih. Na varno so prepeljali 21 ljudi in enega psa. V enem primeru pa hitra pomoč helikopterske ekipe zaradi hujšega padca slovenskega plezalca v alpinistični smeri ni bila uspešna, so sporočili s policije.

