Zgornja Savinjska dolina: težave povzroča že skoraj vsak močnejši naliv Dnevnik V Logarski dolini so se že drugič v zadnjih štirinajstih dneh soočili s hudim neurjem, ki jim je povzročilo nemalo preglavic in škode. Trenutno je, zaradi odstranjevanja nasutega materiala, delno ovirana pot do slapa Rinka, a se trudijo, da bi...

Sorodno

































Najbolj brano Osebe dneva Robert Pešut – Magnifico

Benjamin Savšek

Robert Golob

Boštjan Poklukar

Zoran Janković