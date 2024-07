Izredni nadzor nad delom policije v zvezi z grožnjo z nasiljem v šolah pokazal nepravilnosti in pomanjkljivosti SiOL.net Izredni nadzor nad delom policije v zvezi z grožnjo napada v slovenskih šolah je pokazal nepravilnosti in pomanjkljivosti pri ravnanju z informacijo, opravljanju vodstvenih nalog in izvedbi policijske preiskave, so sporočili z notranjega ministrstva. Notranji minister Boštjan Poklukar je že izdal usmeritve za odpravo nepravilnosti.

