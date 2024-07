Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je že 26. leto zapored opravilo popis belih štorkelj v Sloveniji, pri tem pa jih je letošnje leto presenetilo z novimi rekordi. Zabeležili so namreč največ gnezdečih parov in največ mladičev bele štorklje doslej. Podatki bodo znova vključeni v mednarodni cenzus bele štorklje. Vseslovenski popis bele štorklje društvo izvaja že od leta 1999 ...