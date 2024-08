Beli štorklji klimatske spremembe koristijo Primorske novice Letos so člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) zabeležili največ gnezdečih parov in največ poletelih mladičev bele štorklje doslej. Pri nas je gnezdilo 311 parov, iz gnezd pa je poletelo rekordnih 673 mladičev. Bele štorklje sicer tradicionalno najbolj množično gnezdijo v Prekmurju in na Dolenjskem, se pa vse bolj pomikajo tudi proti zahodni Sloveniji.

