Štirje novinarji ruske tiskovne agencije Tass so v nedeljo brez pojasnil ostali brez akreditacij za olimpijske igre v Parizu. Organizatorji so v ponedeljek potrdili, da so več novinarjem odvzeli že izdane akreditacije, a niso podali pojasnil za to, saj so odločitev sprejele francoske oblasti. Francosko notranje ministrstvo primera ne komentira.



