Razpet med glasbo in družino Primorske novice Sašo Avsenik, ki uspešno nadaljuje pot dedka Slavka Avsenika, je s svojim ansamblom pred kratkim proslavil 15. obletnico delovanja. Igrajo doma, veliko pa tudi v tujini, kar je želja vsakega glasbenika, a Sašo pravi, da pot ni lahka. Daleč od družine in skupnih koncev tedna se včasih poraja tudi domotožje, a je prepričan, da je bilo za Avsenike veliko težje. Zdaj jim gre na roko vsaj sodobna tehnologija, ki omogoča videoklice in vsakodnevni stik z družino.

