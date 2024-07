Občinam v 3 letih za trajnostno mobilnost 1,2 mio EUR Energetika.NET Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo v 2024, 2025 in 2026 izvedlo tri javne razpise za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM). Z 1,2 milijona EUR bo podprtih vsaj 120 občin.

