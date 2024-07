Evropski teden mobilnosti Vlada RS Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo v letih 2024, 2025 in 2026 izvedlo tri javne razpise za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM). Namen projekta je podpora trajnostni mobilnosti in spremembi potovalnih navad v Sloveniji. Skupno bo v vseh treh letih podprtih vsaj 120 občin, za kar je predvidenih 1,2 milijona evrov.

Sorodno



























Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Jože Pučnik

Benjamin Savšek

Robert Pešut – Magnifico

Peter Kauzer